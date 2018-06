Neue NAS-Speicher mit JovianDSS

Starline hat seinen Netzwerkspeichern der Modellreihe NASdeluxe 5000 die neue Z-Serie spendiert, in der das Jovian-DSS-Betriebssystem von Open-E zum Einsatz kommt. Es bietet laut Hersteller eine hervorragende Storage-Performance, flexible Konfigurationen und lässt sich außerdem zueinem hochverfügbaren Cluster erweitern.

Das Modell NDL-5716R/Z der neuen Modellreihe NASdeluxe 5000 Z-Serie misst drei Höheneinheiten und fasst 16 Festplatten im 3,5-Zoll-Format.

Das Dateisystem ZFS bringt Funkionen mit wie etwa eine hohe maximale Dateisystemgröße, integrierte RAID-Funktionalitäten und einen prüfsummenbasierten Schutz vor Datenübertragungsfehlern. JovianDSS selbst wartet mit weiteren Schutzmechanismen auf. So nutzt es On- und Off-Site Data Protection, Datenintegritäts-Checks, Thin Provisioning sowie unbegrenzte Snapshots und Clones. Eine hohe Storage-Performance erreicht JovianDSS durch Tiered RAM, SSD Caching, Datenkompression und In-Line Daten-Deduplizierung.



Insgesamt sind sieben Gehäusevarianten verfügbar, angefangen bei Acht-Laufwerke-Einstiegssystemen über NAS-Geräte mit NVMe-Unterstützung bis hin zu Storage-Boliden mit 72 Festplatten. Als Mainboard kommt ein Supermicro X11 zum Einsatz, die CPUs kommmen aus der Intel-XeonFamilie. An Arbeitsspeicher lassen sich maximal bis zu 1024 GByte DDR4 mit 2666 MHz verbauen. Was die Festplattenanschlüsse betrifft, sind Nearline SAS, SAS und SATA möglich. Auch SSDs lassen sich in den NASGeräten betreiben.



Als externe Interconnects nennt der Hersteller [1] InfiniBand und Omni-Path. Diverse PCIe-3.0-x16- und PCIe-3.0-x8- sowie zahlreiche USB-Ports sollen für Anschluss sorgen. Das redundante Netzteil soll bei allen Modellen die Ausfallsicherheit gewährleisten. Die neuen Systeme starten ab einem Preis von rund 5000 Euro netto etwa für ein NASdeluxe-NDL-5000-System.