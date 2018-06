Neues Dashboard für Ceph

SUSE will die Storage-Administration des Open-Source-Projekts Ceph mit einer neu entwickelten Management-Oberfläche vereinfachen. Das neue 'Ceph Manager'-Dashboard lehnt sich konzeptuell an die Managementfunktionalität des Open-Source-Projekts openATTIC an.

Das von SUSE mitentwickelte neue Ceph-Dashboard soll für mehr Übersicht bei der Administration sorgen.

Das neue und verbesserte Dashboard, das erstmals in der Mimic-Version von Ceph [1] verfügbar ist, soll die Verwaltung und Überwachung der Storage-Plattform Ceph deutlich vereinfachen – insbesondere für Anwender, die weniger Erfahrung mit der Kommandozeile haben. Mit einem kompletten Team leistet SUSE laut eigenen Angaben den größten Beitrag zu dieser Komponente in Bezug auf Code und Personaleinsatz. Mit den von openATTIC übernommenen Funktionen und Konzepten als Standard-Management- und Monitoring-Umgebung sollen Ceph hinsichtlich Administration und Management deutlich voranbringen. Für Sicherheit soll unter anderem eine gängige SSL/TLS-Verschlüsselung für die Kommunikation zwischen Browser und Dashboard sorgen.