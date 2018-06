In die Leitung geschaut

Viavi stellt mit der optischen Prüfeinheit OTU-5000 eine Applianec zur automatisierten Überwachung von Glasfasern im Netzwerk vor. Die Testeinheit kombiniert ein optisches Zeitbereichsreflektometer mit optischen Schaltern, sodass sich mehrere Glasfasern kontinuierlich überwachen lassen.

Die Viati OTU-5000 bietet 72 Ports in einer Höheneinheit.

Das Gerät dient der Glasfaserüberwachung bei Service-Providern, Versorgungsunternehmen und Dark-Fiber-Anbietern. Sie unterstützte diese bei dem Aufbau, der Einrichtung und Wartung von FTTx-Netzen und schützte die Integrität und Sicherheit eines Netzwerks durch die Erkennung und Lokalisierung von unberechtigten Zugriffen. Mit der neuen Variante sei es Nutzern möglich, Leistungsstörungen auf der Glasfaser noch vor einer Beeinträchtigung von Diensten zu erkennen. So würden Dienstunterbrechungen proaktiv vermieden. Wird eine Reparatur notwendig, reduziere sich die notwendige Reparaturzeit (MTTR, Mean Time To Recover) durch die schnelle Lokalisierung der Fehlerstelle auf der Glasfaser deutlich.

Dabei belegt eine OTU-5000 von Viati [1], die 72 Glasfasern mit einer Länge von mehr als 100 Kilometern überwachen kann, im Rack eine Höheneinheit (HE). Laut Hersteller ist sie damit die kompakteste rackbasierte OTDR-Testeinheit auf dem Markt. Zudem kann die Appliance in die optische Fernüberwachungslösung ONMSi von Viavi eingebunden werden für eine höhere Automatisierung und bessere Überwachung der Netzwerkleistung.