Ab 14. Oktober erhältlich: Sonderheft 'Windows Server 2016'

Anfang Oktober wird Windows Server 2016 offiziell erhältlich sein. Und schon Mitte Oktober kommt auch das passende IT-Administrator-Sonderheft rund um die neueste Server-Version aus Redmond und ihr Zusammenspiel mit Windows 10 in den Handel. Derzeit finden in der Redaktion noch die letzten Korrekturen statt und bald geht das Sonderheft in den Druck. Bestellen Sie die Spezialausgabe zum Preis von 29,90 Euro am besten noch heute vor. Abonnenten erhalten die Ausgabe zum Sonderpreis von nur 24,90 Euro.

Bald im Druck: So wird das Titelbild des im Oktober erscheinenden Sonderhefts zu Windows Server 2016 aussehen.

Von komplexen neuen Technologien wie der Netzwerkvirtualisierung unter Windows Server 2016 sollen vor allem virtualisierte Infrastrukturen profitieren. Unterstützt wird dies durch zahlreiche neue Storage-Features und neue Funktionen in Hyper-V. Eine praxisnahe und bedarfsgerechte Aufbereitung dieser Themen liefert unser neues Sonderheft "Windows Server 2016 und Windows 10 – Neue Features, Rollout und Client-Management".



Im kommenden Sonderheft stellen wir darüber hinaus neue Security-Features, den Einsatz des Nano-Servers, Neuerungen im Active Directory sowie das begleitende Lizenzmodell vor. Und in kompakter Form zeigt die Sonderausgabe auch die Anpassungen, die der Windows-10-Client für die Administration mit sich bringt. Hier fokussieren wir auf die für die Clientverwaltung zentralen Themen.



Am 14. Oktober erscheint das Heft – Sie können es ab sofort unter [1] vorbestellen. Als Abonnent erhalten Sie das Sonderheft zum Vorzugspreis von 24,90 Euro, für Nicht-Abonnenten liegt der Preis bei 29,90 Euro. Zudem bieten wir ein besonderes Schmankerl: Wer als Abonnent bis zum 29. September auf das All-Inclusive Abo [2] upgradet, erhält das Sonderheft für nur Euro 16,00 noch inklusive. Schon länger ist im All-Inclusive Abo übrigens das E-Paper für die Monatsausgabe inbegriffen – samt App für iOS und Android!