Vorschau Oktober 2016: Datensicherheit

Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit - ein Anlass, auch die IT-Sicherheit unter die Lupe zu nehmen. In der Oktober-Ausgabe des IT-Administrator lesen Sie, wie Sie Ihre Mitarbeiter testweise Phishing-Mails zu Schulungszwecken aussetzen, denn der Faktor Mensch ist die wohl größte Security-Schwachstelle. Um den Usern einen sicheren und hochverfügbaren Zugriff auf das Firmennetz zu gewähren, stellen wir außerdem das Zusammenspiel von OpenVPN, keepalived und Ansible vor. Nicht zuletzt erfahren Sie, wie Sie mit Cuckoo Malware unter die Lupe nehmen. In den Tests werfen wir einen Blick auf die Angriffserkennung mit Palo Alto Traps.

Die Datensicherheit steht im Fokus der Oktober-Ausgabe.

IT-Sicherheitsvorfälle können Admins den Tag gehörig verderben. Entscheidend für die Abwehr von Schaden für das Unternehmen ist dann, dass die IT-Abteilung nach einem Notfallplan reagiert und geeignete Schritte schon im Vorfeld bestimmt hat. Wie Managed Security Service Provider dabei helfen können, zeigen wir in der Oktober-Ausgabe. Auch lesen Sie, was die europäische Datenschutzgrundverordnung für Ihr Unternehmen bedeutet und wie Sie die elektronische Signatur eIDAS rechtssicher einsetzen.



