IT-Administrator Training "Effizientes Log-Management"

Kritische IT-Vorfälle - ob durch Angreifer oder technisches sowie menschliches Versagen - hinterlassen in aller Regel Spuren in den zahlreichen Logs auf Clients und Servern. Die Kunst liegt darin, diese Informationen zu finden, richtig zu korrelieren und auszuwerten. In unserem Training Anfang November in München erfahren Sie, wie Sie als Admin erfolgreich in zahllosen Log-Daten die Nadel im Heuhaufen finden. Noch gibt es einige Restplätze.

Das Fahnden nach dem richtigen Log-Eintrag gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Das Log-Management gehört für alle Administratoren zum Pflichtprogramm und wird auch von diversen Compliance-Regularien verlangt. Allerdings ist die Verwaltung zahlreichster Protokolle angesichts zahlreicher verteilter Datenpools und -formate oft eine mühsame Angelegenheit. In unserem Training [1] am 8. November in München zeigen wir Ihnen, was ein gutes Log-Management ausmacht, welche Bedingungen hierfür erfüllt sein müssen und wie Sie die gezielte Log-Auswertung in Ihrer IT-Umgebung einführen.



Weitere Restplätze gibt es auch noch für unsere beiden Intensiv-Seminare. Pünktlich zum Start von Windows Server 2016 erfahren Sie in der gleichnamigen Veranstaltung [2] an zwei Terminen im November, was sich vor allem in den Bereichen Virtualisierung mit Hyper-V und Storage-Management getan hat. Auf die Client-Seite schauen wir im Intensiv-Seminar "Best Practices Windows 10" [3], das sich Ende Januar mit der Verwaltung des Betriebssystems befasst. Abonnenten des IT-Administrator erhalten zu allen Events wie immer Sonderpreise.