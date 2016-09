Nachhilfe für Siri-Sprachbefehle

Mit dem Launch von iOS 10 wird auch für Business-User das Thema Siri wieder interessant. Gerade für Nutzer im BYOD-Umfeld bringt die Spracherkennung neue interessante Features mit, etwa das Transkribieren von Sprachnachrichten oder das Formulieren von SMS-Texten. Daher lohnt sich ein Blick auf die Webseite 'hey-siri.io', die eine umfassende Liste an Sprachbefehlen vorhält, die auf jeden Fall funktionieren.

Alle Siri-Befehl auf einen Blick, geordnet nach Kategorien – "hey-siri.io" hilft beim Sprechen mit dem Smartphone.

Das Internet-Portal "hey-siri.io" [1] mit Autor in der Schweiz nennt alle Sprachbefehle in englischer und deutscher Sprache. Für die deutschen Befehle müssen Sie aber zuerst den ziemlich unscheinbaren Link "Settings" oben links bemühen. Die Datenbank der Webseite umfasst derzeit über 670 Befehle mit über 1500 Varianten sowie 40 Kategorien. Diese Einteilung in Schwerpunkt und die integrierte Suchfunktion bringen Sie schnell ans Ziel, wenn Sie ein bestimmtes Kommando benötigen.