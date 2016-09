Treiber-Updates in Windows 10 unterbinden

Für IT-Profis ist eine automatische Routine für Treiber-Updates nicht immer hilfreich. Denn wer die Kontrolle über die einzelnen Schritte in der eigenen Hand behält, kann sicherstellen, dass die verbaute Hardware auch weiterhin erkannt wird. Mit einem kleinen Eingriff können Sie in Windows 10 die Treiber-Update-Option nachträglich deaktivieren. Im aktuellen Anniversary Update hat Microsoft dafür eine eigene Richtlinie angelegt.

Automatische Treiber-Updates lassen sich in Windows 10 über eine lokale Gruppenrichtlinie stoppen.

Die Richtlinie ist für alle im Einsatz befindlichen Profi-Editionen von Windows 10 wirksam. Nachdem Sie den Editor für lokale Gruppenrichtlinien gestartet haben, gehen Sie in den Bereich "Computerkonfiguration / Administrative Vorlagen / Windows-Komponenten / Windows Update". Jetzt müssen Sie nur noch den Eintrag "Keine Treiber in Windows-Updates einschließen" unten rechts per Doppelklick konfigurieren und im neuen Dialog die Option "Aktiviert" setzen.