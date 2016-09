App-Test mit AWS Device Farm

Wer als Unternehmen eigene Apps produziert, möchte natürlich, dass diese auf den Android- und iOS-Geräten der Nutzer auch einwandfrei funktioniert. Ein Testlauf der jeweils aktuellsten Version ist etwa mit 'AWS Device Farm' möglich. Dabei lassen sich Tests über eine API ausführen und die Ergebnisse inklusive individueller Protokolldateien über diese herunterladen. Dabei und bei der Wahl der Testgeräte gibt es ein paar Dinge zu beachten.

iOS- und Android-Anwendungen lassen sich mit der AWS-Cloud auf echten Mobilgeräten testen.

Mit "AWS Device Farm" [1] können Entwickler die Qualität ihrer Anwendung, deren Markteinführungszeit sowie die Kundenzufriedenheit verbessern, indem sie ihre Anwendung mit echten Android- und iOS-Geräten in der AWS-Cloud testen. Für automatisierte Tests werden Geräte über einen sogenannten Gerätepool ausgewählt. Eine Auswahl an vordefinierten Gerätepools wird automatisch bereitgestellt, Sie können jedoch auch Ihre eigenen Pools erstellen.



Bei der Durchführung werden die Tests auf allen Geräten im angegebenen Pool vorgenommen, die mit Ihrer Anwendung und Ihren Tests kompatibel sind. Für den Fernzugriff wählen Sie das gewünschte Gerät nach Marke, Modell, Mobilfunkanbieter und Version des Betriebssystems aus. Anschließend können Sie Apps hochladen und weitere Geräteeinstellungen konfigurieren. Device Farm ermittelt daraufhin ein verfügbares Gerät, das Ihren Anforderungen entspricht, und zeigt dessen Display auf Ihrem Browser an. Sie können jetzt mit dem Gerät interagieren und Screenshots und Videos aufnehmen.



Die Tests lassen sich über eine API ausführen. Dafür steht ein Plug-in für die Jenkins-Integrationsumgebung bereit. AWS Device Farm bietet außerdem programmatischen Support für alle Konsolenfunktionen, einschließlich der Einrichtung eines Tests und dem Download der Testergebnisse über eine API. Sie können zudem über AWS-SDKs auf AWS Device Farm zugreifen. Zusätzliche, also auch Ihre individuellen Protokolldateien werden in den Bericht aufgenommen, wenn Sie Daten in das Systemlog (Android) oder das Geräteprotokoll (iOS) schreiben.