Download der Woche: Winaero Tweaker

Mit Windows 10 hat Microsoft erneut bekannte Funktionen und Einstellungen in den Hintergrund des Betriebssystem gerückt. Wer nicht auf gewohnte Features verzichten möchte, sollte unbedingt die Tool-Sammlung 'Winaero Tweaker' ausprobieren. Die kostenfreien Werkzeuge bieten die Möglichkeit, direkt auf diverse recht versteckte Einstellungen des Betriebssystems zuzugreifen. So etwa stellt es kein Problem dar, das Erscheinungsbild von Windows den eigenen Wünschen anzupassen.

"Winaero Tweaker" vereint unter einer Oberfläche diverse Tuning-Tools für Windows.

Zum Beispiel lassen sich mit "Winaero Tweaker" [1] auch in Windows 10 die Fensterbalken wieder in Farbe darstellen und weitere Desktop-Element optisch anpassen. Außerdem können Sie mit dem Tool den Sperrbildschirm ändern, diverse verzichtbare Warnmeldungen abschalten oder sogar das neue Info-Center komplett ausschalten. Weiterhin kann das Programm User-Access-Control-Funktion aushebeln oder den standardmäßig deaktivierten Administrator-Account wieder in Betrieb nehmen.