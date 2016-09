Expertentipps rund um Office 365

Wenn Sie sich als Admin mehr für die MVPs der IT als die MVPs im Profisport interessieren, sollten Sie einen genaueren Blick auf die Webseite 'office365mvps.com' werfen. Hier steht eine ganze Mannschaft an Most Valuable Professionals mitsamt ihrem geballten Wissen rund um Office 365 sowie SharePoint Gewehr bei Fuß. Sämtliche Blogs der Experten sind mit Foto und Link des Autors aufgelistet, sodass sich Infos und Tipps einfach abholen lassen.

Experten müssen nicht immer Geld kosten – auf "office365mvps.com" ist guter Rat kostenfrei.

Die MVPs haben sich auf "office365mvps.com" [1] dazu bereit erklärt, als unabhängige Experten ihr Echtzeit-Wissen zu Microsoft-Produkten anderen IT-Profis zur Verfügung zu stellen. Dabei werden Themen wie Lync Online oder Azure Active Directory abgearbeitet. Die auf den Blogs besprochenen Umgebungen umfassen sowohl On-Premise-, Cloud- oder Hybrid-Szenarien. Nicht zuletzt finden Sie auf dem Internet-Portal auch Details zum gekonnten Umgang mit Exchange.