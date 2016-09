Sticky Notes in Windows 10

Produktive Mitarbeiter setzen seit Generationen auf die gelben digitalen Kurznotizen am Rechner, die sogenannten Sticky Notes, um wichtige und wiederkehrende Details für die Arbeit am PC festzuhalten. Mit dem Anniversary Update hat Microsoft diese überarbeitet und setzt statt des bisherigen Desktop-Programms nun auf eine App-Lösung. Damit nehmen die Notizen aber mehr Platz weg und lassen sich auch nicht mehr in einer Datei sichern. Gründe genug also für eine Rückkehr zur alten Variante.

Die alten Sticky Notes lassen sich mit wenig Aufwand trotz neuer App auch in Windows 10 nutzen.

Mit einem kleinen Trick stellen Sie die alten Kurznotizen in Windows 10 nach Version 1511 wieder her. Zunächst müssen Sie sich aber die entsprechenden Programmdateien besorgen – entweder von einer alten Windows-10-Version oder etwa hier [1] im Internet. Die Datei "StikyNot.exe" kopieren Sie dann in das Verzeichnis "Windows\System32" sowie die Datei "StikyNot.exe.mui" in den Ordner "Windows\System32\de-DE". Abschließend legen Sie eine Verknüpfung für "StikyNot.exe" im Startmenü der Taskleiste oder auf dem Desktop an.