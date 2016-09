Patrouille für den Startvorgang

Wollen Sie genau im Blick haben, was Windows während des Startvorgangs so alles macht und vor allem welche Programme geladen werden, dann ist es mit einem Blick in den Autostart-Ordner lange nicht getan. Wertvolle Hilfe leistet das Tool 'SterJo Startup Patrol', das gerade bei lahmen Rechnern das Hochfahren von Windows erheblich beschleunigen kann. Auch eine kontinuierliche Überwachung des Windows-Starts ist möglich.

Jedem einzelnen Prozess lässt sich mit "SterJo Startup Patrol" Zugriff auf den Startup-Vorgang gewähren oder verweigern.

"SterJo Startup Patrol" [1] führt alle beim Hochfahren von Windows gestarteten Programme in einer übersichtlichen Liste auf. Sie können sich dann pro Vorgang entscheiden, ob Sie den Eintrag erlauben oder außer Kraft setzen wollen. Auch das komplette Entfernen eines Startelements ist möglich, sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden. Nicht zuletzt informiert das Werkzeug bei der Neuinstallation von Programmen, wenn diese sich im Startup-Prozess verewigen wollen.