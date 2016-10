Prozessorleistung im Vergleich

Auch wenn das Herauskitzeln der allerletzten Prozessorreserven eher unter Gamern zum Volkssport gehört, sollten Sie beim Kauf eines neuen Rechners nicht die Katze im Sack kaufen. Gut informieren über die Leistungswerte mobiler CPUs können Sie sich auf einer Unterseite von 'notebookcheck.com'. Dort sind derzeit über 1100 mobile Prozessoren in einer Rangliste aufgeführt und lassen sich anhand diverser Kriterien vergleichen.

Die Auswahlkriterien auf "notebookcheck.com" zum Vergleich mobiler CPUs sind üppig.

Zu den Vergleichswerten auf "notebookcheck.com" [1] zählt natürlich die Prozessorleistung in MHz, die Anzahl der Kerne aber auch die Größe des L2- und L3-Cache sowie die Leistungsaufnahme in Watt. Aufgeführt sind weiterhin die Ergebnisse in rund zehn Benchmarks. Ein Klick auf einen Prozessor bringt noch ausführlichere Performance-Werte und in vielen Fällen eine kurze Historie der jeweiligen CPU auf den Schirm.