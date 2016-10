Windows-10-Komprimierung schafft Speicherplatz

Auch wenn Größe und Anzahl an Festplatten heute nicht mehr unbedingt ein Kostenproblem darstellen, sollte ein optimal konfiguriertes System stets das Ziel sein. So etwa können Sie mit einem kleinen Trick zusätzlichen freien Speicherplatz schaffen, wenn Sie die System-Dateien unter Windows 10 komprimieren. Das Betriebssystem verbraucht dann so wenig Speicherplatz wie nötig. Die Komprimierung wird vom Dateisystem direkt durchgeführt.

Wie zu fast allen Befehlen hält Windows mit dem Schalter "/?" auch zu compact eine umfangreiche Hilfe bereit.

Laut Microsoft lassen sich mit Hilfe der Komprimierung rund 1,5 GByte bei 32-Bit-Systemen sowie 2,6 GByte bei 64-Bit-Versionen einsparen. Den aktuellen Zustand der Komprimierung sollten Sie zunächst über die Kommandozeilen ermitteln. Öffnen Sie als Administrator die Eingabeaufforderung und führen Sie den Befehl compact /q aus. Stellen Sie dabei fest, dass einige oder gar sämtliche der Dateien noch nicht komprimiert gespeichert sind, ist das Kommando compact /CompactOS:always das richtige.