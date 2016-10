Android-Dateien im Griff

Auch wenn jede App unter Android ihre Daten selbst verwaltet - ein genauerer Blick in die Dateistruktur des Betriebssystems kann nie schaden. Einer der bekanntesten File Manager auf Googles mobilem OS ist 'ES Datei Explorer'. Vor allem was den schnellen Transfer von Daten in die Cloud, auf Netzlaufwerke oder FTP-Server betrifft, setzt bereits die kostenlose Variante der Software echte Standards. Eine Tools wie ein integrierter Cleaner runden den guten Gesamteindruck ab.

Der Startbildschirm von "ES Datei Explorer" bietet einen Schnellzugriff auf internen und externen Speicher.

Mit einer einfachen Wischgeste wechseln Sie im "ES Datei Explorer" [1] zwischen den verschiedenen Verzeichnissen, die auch Speicherorte in der Cloud oder im heimischen Netzwerk beinhalten können. Bilder lassen sich direkt betrachten, sogar die Option für eine Diashow ist gegeben. Komprimierung und Verschlüsselung stellen das Werkzeug ebenso wenig vor Probleme, genau wie das Teilen von Dateien über soziale Medien oder installierte Messenger. Die freie Version glänzt mit nahezu komplettem Feature-Umfang – wer auf Werbebanner verzichten will, muss aber zur Pro-Variante greifen.