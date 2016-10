Nur heißer Kaffee ist guter Kaffee

Auch wenn jede App unter Android ihre Daten selbst verwaltet - ein genauerer Blick in die Dateistruktur des Betriebssystems kann nie schaden. Einer der bekanntesten File Manager auf Googles mobilem OS ist 'ES Datei Explorer'. Vor allem was den schnellen Transfer von Daten in die Cloud, auf Netzlaufwerke oder FTP-Server betrifft, setzt bereits die kostenlose Variante der Software echte Standards. Eine Tools wie ein integrierter Cleaner runden den guten Gesamteindruck ab. [ mehr