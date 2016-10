Anniversary Update manuell aufspielen

Das Anniversary Update von Windows 10 ist seit Anfang August erhältlich. Auf so manchen Rechnern im Unternehmen hat sich hinsichtlich der aktuellsten Windows-10-Version aber noch nichts getan, von einer automatischen Installation fehlt jede Spur. Auch über 'Einstellungen / Update und Sicherheit /Windows Update / Nach Updates suchen' bietet das Betriebssystem nach mehrmaligem Anklicken keine Aktualisierung an. In diesem Fall müssen Sie selbst aktiv werden, um das Anniversary Update auf den PC zu bekommen.

Wenn sich das Anniversary Update von Windows 10 nicht automatisch oder über die Einstellungen starten lässt, müssen Sie ein kleines Aktualisierungs-Tool von Microsoft herunterladen.

Auf einigen Windows-10-Computern lässt das Anniversary Update in der Tat auf sich warten. Nicht in jedem Fall lässt sich klären, warum das so ist – möglicherweise verhindern vom Nutzer geänderte Update- oder Privacy-Einstellungen eine automatische Aktualisierung. In diesem Fall müssen Sie sich eines kleinen Tools namens "Windows10Upgrade9252 .exe" bedienen, das Sie unter [1] mit einem Klick auf "Jetzt aktualisieren" herunterladen können. Starten Sie das Werkzeug und klicken Sie dann erneut auf eine "Jetzt aktualisieren" getaufte Schaltfläche. Das Tool lädt nun das Update aus dem Internet herunter, was je nach Verbindungsgeschwindigkeit einige Zeit dauern kann.



Danach startet der Aktualisierungsprozess, der das Anniversary Update auf den Rechner bringt. Funktioniert die neueste Windows-Version nicht, können Sie wieder zum vorherigen Zustand zurückkehren. Klappt alles reibungslos, sollten Sie darüber nachdenken, Laufwerk C von der vorherigen Windows-Version zu bereinigen und so etliche GByte auf dem Datenträger freizumachen.