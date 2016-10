Katalog für portable Anwendungen

Viele Tools für den Einsatz unterwegs befinden sich auf Notfall-CDs oder noch besser USB-Sticks. Wenn Sie mal an einem System arbeiten müssen und ein zusätzliches Arsenal an Hilfsprogrammen benötigen, können Sie auf die Schnelle die Webseite 'pendriveapps.com' besuchen. Das Internet-Portal katalogisiert freie und Open-Source-Software, die Sie direkt auf Ihr USB-Medium laden können.

Nach Kategorien geordnet stehen auf "pendriveapps.com" eine Vielzahl an portablen Anwendungen bereit.

"pendriveapps.com" [1] beinhaltet eine beeindruckende Auswahl an Tools aus den Bereichen Office-Applikationen, E-Mail, Browser, Instant Messaging, Bildbearbeitung, Media Player, Anti-Virus-Software, Datei-Wiederherstellung, Verschlüsselung, P2P File Sharing und mehr. Die Mehrheit der angebotenen Software ist in der Lage, bei der Anwendung die persönlichen Einstellungen sowie Änderungen zu speichern. Somit muss bei Arbeiten am selbigen System später nicht mehr von vorne begonnen werden.