Filter für Bild-Duplikate

Wenn Ihnen mal wieder die Server überlaufen, weil Mitarbeiter zu viele hoch auflösende Bilder für Präsentationen ablegen, kann eventuell das kostenfreie Tool 'Similarity' aushelfen. Die Software findet Duplikate von Bildern und stellt diese mit allen wichtigen Details wie dem Speicherort übersichtlich als Liste dar. Das Tool wurde ursprünglich für doppelte Musiktitel programmiert, kümmert sich mittlerweile aber auch um Bilder.

Mit "Similarity" stellt das Auffinden von doppelten Bilddateien kein Problem dar.

Die Duplikatsuche von "Similarity" [1] durchforstet für Sie mit Hilfe von Algorithmen die Bild-Datenbanken. Die Technologie wird dabei laut Anbieter ständig weiter entwickelt und präzisiert. Als Nutzer müssen Sie vorher lediglich die entsprechenden Ordner in den Einstellungen festlegen. Das Tool ist in zahlreichen Sprachen inklusive Deutsch verfügbar und unterstützt neben Windows in 32 und 64 Bit auch macOS.