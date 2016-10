Aktiven Node anzeigen

Um zu wissen, welcher Node in einem Windows-Cluster gerade aktiv ist, bleibt dem Admin nichts anderes übrig, als sich jedes Mal anzumelden. Fällt also ein Node aus und ein anderer übernimmt, erfährt der Administrator nur, wenn er aktiv nachsieht. Für Nutzer von PRTG Network Monitor gibt es jedoch die Möglichkeit einer automatischen Benachrichtigung, um schnell zu erfahren, welcher Node aktiv ist und ob ein neuer Node übernommen hat.

In der Paessler Knowledge Base finden Sie einige vorbereitende Hinweise und Skriptdateien, um sich über aktive Windows-Nodes zu informieren.

Lookup-Datei für PRTG Network Monitor, mit denen Sie herausfinden können, welcher Windows-Cluster-Node gerade aktiv ist. Der Sensor lässt sich auch ohne Probleme in eine PRTG-Map integrieren und auf einem Übersichtsmonitor anzeigen. Darüber hinaus können Sie den Sensor so einstellen, dass Sie im Falle einer Änderung sofort benachrichtigt werden. Um den Sensor einzusetzen, benötigen Sie zunächst eine laufende PRTG-Installation. Sollten Sie die noch nicht haben, nutzen Sie einfach die kostenlose 100-Sensoren-Lizenz von PRTG. Die Installation geht unkompliziert in wenigen Minuten über die Bühne.



Auf der Paessler Knowledge-Base finden Sie unter [1] das Skript und die Lookout-Datei. Kopieren Sie zunächst das unter "1." Angezeigte Skript in eine Textdatei, speichern Sie diese unter "\PRTG Network Monitor \ CustomSensors \ EXEXML" und benennen Sie sie "ClusterNode.ps1". Passen Sie den "ComputerName" (im Beispiel "filecluster") an Ihr System an. Dann kopieren Sie den unter "2." aufgeführten Code ebenfalls in eine Textdatei, benennen diese mit "clusternode.ovl" und speichern sie unter "\PRTG Network Monitor \ lookups \ custom". Beachten Sie dabei, dass der Name der "ValueLookup ID" mit dem Namen der Textdatei übereinstimmt (im Beispiel eben "clusternode").



Damit die Skript-Dateien von PRTG erkannt werden, müssen Sie noch den PRTG Core Server neu starten. Jetzt können Sie in PRTG einen neuen "EXE/Script-Advanced-Sensor" auf Ihrem virtuellen Cluster Node einrichten. Wichtig ist dabei, dass die EXE-Datei auf dem Rechner läuft, auf dem die PRTG-Probe läuft, über die das Skript eingebunden ist. Den so erstellten Sensor können Sie jetzt einfach via Drag & Drop in eine PRTG-Map einbinden. Eine detaillierte Anleitung mit Screenshots finden Sie in der Paessler Knowledge Base unter dem bereits erwähnten Link.