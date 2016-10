Kostenloser Eintritt zur DevOpsCon in München

Vom 5. bis 8. Dezember findet in München die vierte 'DevOps Conference' statt. Über 30 Sprecher geben dort in mehr als 45 Sessions, Workshops und Keynotes ihr Wissen an Software-Entwickler, Administratoren, Softwarearchitekten und IT-Projektleiter weiter. Im Mittelpunkt des Programms stehen die Themenbereiche Continuous Delivery, Microservices, Container Technologies, Clouds sowie Company Culture. IT-Administrator verlost zwei 2-Tages-Tickets im Wert von jeweils 999 Euro.

IT-Administrator hat für seine Leser zwei kostenlose 2-Tages-Tickets zur DevOps Conference reserviert.

Die vierte Ausgabe der "DevOpsConference" [1] wird vom 5. bis 8. Dezember im Sheraton München Arabellapark Hotel abgehalten. Dort wollen die Veranstalter zeigen, dass modernes DevOps nicht nur Softwareentwickler und Administratoren zusammenbringen, sondern Business und IT über Team- und Systemgrenzen hinweg integrieren sollte. Eröffnet wird die Veranstaltung von Greg Bledsoes Keynote "Overcoming Obstacles to DevOps". Um an der Verlosung von zwei 2-Tages-Tickets teilzunehmen, senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff "DevOpsCon München" an [2].