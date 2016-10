Foto-Werkstatt in der Wolke

Nicht alle Mitarbeiter beschäftigen sich intensiv mit der Bearbeitung von Bildern. Was nicht selten daran liegt, dass viele Programme in ihrer Bedienung recht kompliziert sind. Wenn dann doch einmal dringend eine Bildbearbeitung ansteht, muss nicht gleich eine teure Vollversion her. Als Alternative für die eine oder andere Retusche taugt die Webseite 'fotojet.com'. Das kostenlose Online-Tool übernimmt sogar das Erstellen von Collagen.

Kaum ein Unterschied zu einem installierten Bildbearbeitungsprogramm: "fotojet.com"

Auf "fotojet.com" [1] sind diverse Funktionen für die Bildbearbeitung enthalten, etwa Drehen, Ausschneiden oder das Umrechnen der Größe. Zusätzlich können Sie Farben und Helligkeit anpassen sowie Effekte einspielen. Zudem lassen sich Textbausteine und Icons und Grafiken einbauen. Die Webseite ist einfach zu nutzen und enthält bereits diverse Vorlagen für das kreative Arbeiten. Ein kostenpflichtiger Premium-Account kommt mit einer noch größeren Vorlagen-Bibliothek.