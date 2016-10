God-Mode per Mausklick

IT-Profis lassen keine Möglichkeit ungeachtet, das System bis in die Spitzen auszureizen. Eine wesentlich detailliertere Möglichkeit für das Herumspielen am System als die Standard-Systemsteuerung bietet Nutzern der sogenannten God Mode, der alle Settings in einem Fenster vereint. Wer sich die Verknüpfung zu diesem Fenster nicht selbst basteln will, sollte einen Blick auf das kostenfreie Tool 'MyGodMode' werfen. Damit sind Sie nur einen Mausklick von über 260 Systemeinstellungen entfernt.

Alle System-Settings auf einen Blick: "MyGodMode" bringt die nützliche Übersicht per Installation auf den PC.

Die durch "MyGodMode" [1] verfügbar gemachten Einstellungen sind übersichtlich nach Kategorien sortiert und zusätzlich mit einer kurzen Funktionsbeschreibung ausgestattet. Um besonders schnell auf bestimmte Settings zugreifen zu können, steht Ihnen in der Fensteroberfläche auch eine Suchfunktion zur Verfügung. Das Tool lässt sich bequem in die Taskbar, das Start- oder Kontextmenü integrieren und zieht alle relevanten Quellen in einem Ordner zusammen. Es werden Windows 7, 8 und 10 unterstützt.