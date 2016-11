Download der Woche: PDFCreator

Mittlerweile gibt es für das Erstellen und Bearbeiten von PDF-Dokumenten so einige kostenfreie Tools. Eher selten sind dabei aber immer noch Werkzeuge, die auch Sicherheitsfunktionen wie das Verschlüsseln der PDF-Datei mit an Bord haben. Mit 'PDFCreator' setzen Sie genau diese und andere Profi-Aktionen beim Umgang mit PDFs um. So etwa stellt die Archivierung gemäß dem PDF/A-Standard kein Problem dar.

Mit "PDFCreator" lassen sich auch eigene Skripte ausführen, um Dateien automatisch weiterzuverarbeiten.

"PDFCreator" [1] installiert sich ganz klassisch auch als Druckertreiber, sodass sich PDF-Files aus jeder Anwendung heraus erstellen lassen. Was den Schutz von sensiblen Informationen betrifft, sorgen 128-Bit-AES-Verschlüsselung und Passwortschutz für Sicherheit. Nicht zuletzt bietet die Software gängige Features wie das Zusammenfügen von PDF-Dateien zu einem einzigen Dokument. Digitale Signaturen helfen beim Umstieg auf das papierlose Büro.