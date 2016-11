Build-Version aus Windows-ISO auslesen

Administratoren sind meist bis unter die Decke mit ISO-Abbildern und sonstigen Installations-Datenträgern für Windows eingedeckt. Gerade unter Windows 10 mit den vielen verschiedenen Versionen seit der Ersterscheinung ist das Ermitteln der jeweiligen Build-Version für die Arbeit enorm wichtig, sonst ist schnell einmal versehentlich eine veraltete Version installiert. Mit einem kleinen Trick lesen Sie die Build-Version einfach aus.

dism /get-WimInfo /WimFile:K:\Sources\install.wim /index:1

Legen Sie zunächst den entsprechenden Installations-Datenträger ein beziehungsweise stellen Sie das ISO-Abbild in Windows bereit. Dann geben Sie in der Eingabe-Aufforderung als Administrator den folgenden Befehl einIn diesem Beispiel stellt "K" den Laufwerksbuchstaben des Installations-Datenträgers dar. Abschließend zeigt Ihnen Dism in der die Ergebnisliste dann unter "Version" die Build-Nummer an.