Aggressionen unfallfrei herauslassen

Selbst leidensfähige Admins sind vor unregelmäßige wiederkehrenden Wutausbrüche vor dem Computer nicht gefeit. Früher gab es dafür einen Stressball aus Schaumgummi, der sich in solchen Fällen an die Wand knallen ließ. Viel eleganter und passender für den Nerd von heute ist allerdings die übergroße Enter-Taste aus weichem Material zum Ablassen von Frust und überschüssiger Energie.

Wenn gar nichts mehr hilft, können Sie aus lauter Frust einfach mal die Enter-Taste verhauen.

Durch den Anschluss an den PC mittels des beigelegten USB-Kabels ist die Enter-Taste [1] tatsächlich in der Praxis einsetzbar und nicht nur als Spaß gedacht. Im Falle eines Falles können Sie also mit dieser Ersatztaste die teure Tastatur deutlich schonen. Und wer vom Traktieren der Punching-Taste ganz erschöpft ist, kann das Gadget auch als weiche Kopfunterlage für eine kurzes Power-Nickerchen einsetzen. Mit rund 16 Euro sind Sie dabei.