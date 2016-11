Erstes Sonderheft 2017: Microsoft Cloud

Erst vor wenigen Wochen hielten unsere Leser das IT-Administrator Sonderheft zu Windows Server 2016 in den Händen. Und schon ist die nächste Spezialausgabe in der Mache - das Sonderheft 'Microsoft Cloud' erscheint Ende März 2017 und zeigt auf 180 Seiten, wie die Erweiterung der eigenen IT-Infrastruktur in die Microsoft-Cloud technisch funktioniert. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Wie immer erhalten Abonnenten das Sonderheft zu einem Vorzugspreis.

Produktionsphase angelaufen: Das Sonderheft I/2007 zur Microsoft-Cloud erscheint im Frühjahr.

Das Autorenteam Florian Frommherz, Thomas Joos und Klaus Bierschenk widmet sich im Sonderheft "Microsoft Cloud – Azure AD, Office 365 und Infrastructure-as-a-Service" zunächst der Einrichtung des Azure AD und klärt dabei wichtige Fragen etwa hinsichtlich Identitäten, Berechtigungen und dem Management von Domänen. Diese Vorbereitungen sind notwendig für den unternehmensweiten Einsatz von Office 365. Hier beschreibt das Sonderheft die Einrichtung, insbesondere im Zusammenspiel mit Exchange und SharePoint online. Wir zeigen beispielsweise auf, wie Administratoren Bestehende Mailboxen nach Office 365 migrieren und kümmern uns um die Sicherheit von Office 365.



Der abschließende Teil der Sonderhefts erklärt die Nutzung von Azure für bestehende und neue Server-Workloads. Dabei werfen wir ebenso einen Blick auf die Administration von Azure-VMs wie auf die Verwaltung des benötigten Online-Storage. Am 31. März erscheint das Heft – Sie können es ab sofort unter [1] vorbestellen. Als Abonnent erhalten Sie das Sonderheft zum Vorzugspreis von 24,90 Euro, für Nicht-Abonnenten liegt der Preis bei 29,90 Euro.