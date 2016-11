Download der Woche: Lightscreen

In Präsentationen und Dokumentationen ist es üblich, zur Verdeutlichung der Inhalte Bildschirmfotos der Applikationen oder von Online-Quellen einzufügen. Sowohl die Bordmittel von Windows als auch die von Linux glänzen jedoch nicht gerade durch Ihre Funktionsvielfalt beim Festhalten von Screenshots. Besser eignen sich für diese Maßnahmen frei verfügbare Bildschirm-Grabber wie beispielsweise 'Lightscreen'. So etwa ist es mit dem Tool möglich, Bildschirmfotos gleich nach dem Aufnehmen zu einer Online-Plattform wie imgur hochzuladen.

Über das kleine Auswahlfenster von "Lightscreen" lassen sich Bildschirmfotos nahezu jeglichen Formats anstoßen.

Mit den zusätzlichen Features von "Lightscreen" [1] besitzen Sie mehr Möglichkeiten, um Screenshots flexibel zu erstellen und besser zu archivieren. So etwa können Sie mit der Anwendung neben Fullscreen-Aufnahmen per frei wählbarem Rahmen nur bestimmte Bereiche oder ein Programmfenster abgreifen. Weiterhin lassen sich Bilder fortlaufend nummerieren und in verschiedenen Formaten speichern. Die Software arbeitet im Hintergrund und steht über ein Icon in der Taskleiste und festgelegte Hotkeys jederzeit bereit. Nicht zuletzt bietet Lightscreen eine Multi-Bildschirm-Unterstützung an.