Food-Trucks im Visier

Viele Büros liegen in einem Gewerbegebiet und die gastronomischen Optionen für das Mittagessen sind recht begrenzt. Allerdings werden auch in Deutschland Food-Trucks immer beliebter, die in regelmäßigen Abständen das Gelände anfahren. Mit dem 'Food-Truck-Sensor', einer kostenlosen Installation von PRTG Network Monitor und wenigen Mausklicks können Sie die Kollegen automatisiert informieren, welcher Food-Truck am jeweiligen Tag mittags vor Ort ist.

Der "Food-Truck-Sensor" lässt sich einfach mittels Drag & Drop in eine PRTG Map einbinden.

Paessler stellt auf seiner Knowledge Base einen "Food-Truck-Sensor" zum kostenlosen Download bereit, der von der Food-Trucks-Deutschland-Homepage die Daten für Ihren Standort abfragt und dann den Food-Truck listet, der in Ihre Nähe kommt. Den Sensor können Sie einfach mittels Drag & Drop in eine PRTG-Map einbinden und diese dann entweder in Ihrem Büro auf einem Monitor anzeigen lassen oder Ihren Kollegen via Link zur Verfügung stellen. In einer solchen Map lassen sich noch zahlreiche andere Informationen wie beispielsweise der hier bereits vorgestellte Sensor zur Raumbelegung abbilden.



Um den Sensor einzusetzen, benötigen Sie zunächst eine laufende PRTG-Installation. Sollten Sie die nicht haben, nutzen Sie einfach die kostenlose 100-Sensoren-Lizenz von PRTG. Die Installation geht unkompliziert in wenigen Minuten über die Bühne. Auf der Paessler-Homepage finden Sie das Skript als EXE-Datei zum Download in einem Blogbeitrag [1]. Speichern Sie die Datei in den Ordner "Custom Sensors\exexml" in Ihrem PRTG-Dateiverzeichnis. Damit der Sensor von PRTG erkannt wird, müssen Sie möglicherweise noch den PRTG Core Server neu starten.



Tragen Sie Ihre Geo-Koordinaten in den Sensor-Settings als Parameter ein. In dem Paessler Blogartikel finden Sie eine genaue Anleitung, wie Sie Ihre Geo-Koordinaten über Google Maps ermitteln. Um eine Map in PRTG zu erstellen, wählen Sie "Add Map" über den Reiter "Map". Suchen Sie in der Sensoren- und Geräteübersicht auf der linken Seite den Food-Truck-Sensor und ziehen Sie ihn in die Map – fertig. Natürlich können Sie den Sensor genauso in eine bereits existierende Map ziehen.