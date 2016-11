Vorschau Dezember 2016: Datenbanken

'Datenbanken' lautet der Schwerpunkt der Dezember-Ausgabe des IT-Administrator. Darin werfen wir einen Blick auf den Firewall-Schutz und das Performance-Troubleshooting bei Microsoft SQL Server. Außerdem richten wir den Blick gen Cloud und zeigen, welche Datenbank-Angebote in Amazon Web Services bereitstehen. Um sicherzustellen, dass die notwendigen Datenbank-Backups ordnungsgemäß arbeiten, stellen wir die Backup-Verifizierung mit Uphold vor. In den Produkttests muss HexaTier 5.0 beweisen, wie gut es als Proxy die Zugriffe von Anwendungen auf Datenbanken kontrolliert.

Datenbanken stehen auf der Agenda des IT-Administrator im Dezember.

Datenbanken bilden das Herz von Unternehmen. In ihnen landen geschäftswichtige Informationen, weshalb die Verfügbarkeit, Sicherheit und Performance eine große Rolle spielen. Wie Sie Microsofts SQL Server Beine machen und dank Firewall-Regeln vor unbefugten Zugriffen schützen, zeigt die Dezember-Ausgabe des IT-Administrator. Außerdem erfahren Sie, wie das Datenbankmanagement mit Toad für Oracle funktioniert und sich mittels Thru Daten sicher austauschen lassen.



