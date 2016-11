Konferenztickets für den Technical Summit 2016 gewinnen

Die größte deutsche Microsoft-Konferenz für Entwickler und IT-Professionals geht in die dritte Runde: Vom 6. bis 8. Dezember findet in Darmstadt der Technical Summit 2016 statt. Unter dem Motto 'connecting.technologies' erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe der Microsoft-Technologien zukunftsfähige, digitale Geschäftsmodelle entwickeln. IT-Administrator verlost zwei Tickets für die Hauptkonferenz.

Mit etwas Glück nehmen Sie bald kostenfrei am Technical Summit 2016 teil.

Neben den Keynotes bietet der Technical Summit 2016 [1] rund 100 Workshops und Sessions von nationalen und internationalen Experten zu unterschiedlichsten Themen wie DevOps, den verschiedenen Diensten von Microsoft Azure, Open Source- und Cross-Platform-Entwicklung und "Disruptive Design for Augmented Reality". Sessions zu Security, Deployment und Windows-as-a-Service werden ebenfalls angeboten.



Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer, wie auch datensensible Unternehmen mit der Microsoft Cloud Deutschland ihr Geschäft erfolgreich digital transformieren. Dabei spielen auch die neuen Windows Server 2016 und System Center 2016 eine wichtige Rolle, weil sie Unternehmen den nahtlosen Übergang von einer eigenen IT-Infrastruktur in die Cloud erleichtern sollen. Zwölf Technologie-Partner von Microsoft stellen nicht zuletzt ihre Lösungen und Services in einer Partner-Ausstellung vor.



IT-Administrator verlost zwei Tickets für die Hauptkonferenz am 6. und 7. Dezember, die regulär jeweils 449 Euro kosten. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreiben Sie bis zum 21. November eine E-Mail an die Redaktion des IT-Administrator [2] mit dem Betreff "Summit 2016". Viel Glück!