Download der Woche: Open Hardware Monitor

Wenn Sie die Eigenschaften und Sensoren der Chipsätze von Mainboard, Speicher, Grafikkarte und Festplatten auslesen wollen, gibt es gerade für Windows zahlreiche Helfer-Programme auf dem Markt. Mit dem kostenfreien Tool 'Open Hardware Monitor' behalten Sie daneben auch Linux-Rechner im Auge und können die Gesundheit Ihrer Geräte überprüfen. Dies ist gerade im Dauereinsatz äußerst hilfreich.

Mit dem "Open Hardware Monitor" haben Sie die aktuellen Hardware-Sensoren stets im Blick.

"Open Hardware Monitor" [1] läuft ohne Installation und liest für Sie Details wie Spannung, Temperatur, Taktung oder Lüftergeschwindigkeit aus. Die Echtzeit-Ergebnisse finden sich anschließend in einer übersichtlichen Baum-Ansicht. Um sich besser auf die Grenzwerte zu besinnen, können Sie die Anzeige um Minimal- und Maximal-Werte ergänzen. Besonders hilfreich: Eine individuelle Auswahl an Werten lässt sich in einem Widget platzieren und auf dem Desktop verankern. Wer es old school mag, schiebt das Werkzeug in die System Tray.