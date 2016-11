Wegwerfadresse mit Countdown

Für die Themenrecherche sind regelmäßig Broschüren, Whitepaper und andere Materialien zum Download aus dem Web fällig. In der Regel muss hierbei ein Formular ausgefüllt werden, um dem Urheber zumindest per E-Mail die Möglichkeit einer Nachverfolgung zu geben. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten Sie sich einfach mit einer Wegwerfadresse ausstatten. Wie der Name schon sagt, ist die temporäre E-Mailadresse auf '10minutemail.com' mit einem Timer ausgestattet, der nach zehn Minuten für das Löschen der digitalen Anschrift sorgt.

Durch die Werbeeinblendungen nicht besonders hübsch, für die eine oder andere Registrierung aber durchaus nützlich: "10minutemail.com"

Wenn Sie die Seiten von "10minutemail.com" [1] ansurfen, zeigt der Service direkt eine E-Mailadresse wie etwa "i1111046@mvrht.com" an, die Sie über einen Button auch gleich in die Zwischenablage transportieren können. Wird nun an diese Adresse eine Mail geschickt, erschein diese im Browserfenster. Regulär ist die Anschrift nur zehn Minuten gültig. Wer länger auf eine dringende Nachricht wartet, kann den Timer aber, so lange noch nicht abgelaufen, jederzeit wieder auf die vollen zehn Minuten setzen.