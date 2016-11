Status von BGP-Peers auslesen

Wer mit dem Border Gateway Protocol arbeitet, hat jedem Router meist mehrere Peers zugewiesen. Die einzelnen Peers lassen sich zwar über die OIDs in das Monitoring einbeziehen, viele Administratoren würden sich aber einen Überblick über alle Peers und ihren aktuellen Status wünschen. In Verbindung mit der kostenlosen Version von PRTG Network Monitor und dem passenden Skript gibt es hierzu eine recht komfortable Möglichkeit.

In der Sensor Overview von PRTG Network Monitor lässt sich der Status aller Peers in einem BGP-Netzwerk anzeigen.

Paessler bietet auf seiner Knowledge Base ein Skript an [1], das den Status aller Peers aus der "bgpPeerTable" ausliest und in einer Übersicht darstellt. Das Skript untersucht die OID 1.3.6.1.2.1.15.3.1.2 und addiert die Peers für die einzelnen Status. Darüber hinaus generiert es eine Meldung, die alle Peers listet, deren Status nicht "established" ist. Binden Sie das Skript als Sensor in PRTG Network Monitor ein, können Sie anhand der Zahl der Peers in einem bestimmten Zustand Grenzwerte festlegen und so Alarme beziehungsweise Benachrichtigungen definieren. Um das Skript in PRTG zu integrieren, müssen Sie es lediglich herunterladen und in den Ordner "Custom Scripts" im PRTG-Verzeichnis speichern. In der Knowledge Base finden Sie die technischen Voraussetzungen und eine genaue Anleitung.