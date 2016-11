Begabter Umrechnungskünstler

In vielen Arbeitsumgebungen wird sprichwörtlich mit zweierlei Maß gemessen. Das liegt nicht selten am Geflecht internationaler Partner- und Geschäftsbeziehungen. Wenn Sie dienstlich oder privat den gerade notwendigen Umrechnungsfaktor vermissen, hilft die Webseite 'unit-conversion.info' weiter. Diese ist eine der umfangreichsten ihrer Art und schlägt in ihrer Breite die meisten Smartphone-Apps.

Auch die gängigen Speichereinheiten finden auf "unit-conversion.info" ausführliche Beachtung.

Auf "unit-conversion.info" [1] sind nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Maßzahlen, Physik-Parameter, Flächen oder Volumen für eine Umrechnung integriert, sondern auch praktische Einheiten wie etwa Dateigrößen. Ebenso sind Sprachen-, Nummern- sowie Text-Generatoren für eine weltweit Korrespondenz mit den übersetzten Einheiten auf der Webseite verfügbar. Die einzelnen Eingabemasken sind in Kategorien geordnet und neben der reinen Umrechnung mit einer kurzen Erklärung versehen.