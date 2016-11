Browser-Passwörter kenntlich machen

Bei der Nutzung von nicht ganz so sicherheitsrelevanten Benutzernamen und Passwörtern beim Login für diverse Internet-Portale verliert man gerne mal den Überblick. Hier kann das kostenfreie Tool 'WebBrowserPassView' weiter helfen. Das Programm zeigt bei chronischer Vergesslichkeit sämtliche Benutzernamen und Kennwörter an, die in den auf dem System installierten Internet-Browsern außer Microsoft Edge hinterlegt sind.

Schon älter, aber immer noch sehr nützlich: "WebBrowserPassView" mach Passwörter sichtbar.

"WebBrowserPassView" [1] unterstützt sowohl Internet Explorer (Version 4.0 bis 11.0), Mozilla Firefox (alle Versionen), Google Chrome, Safari und auch Opera. Vor allem für die in der Mittagspause häufig angesurften Webseiten wie Facebook, Yahoo, Google oder Gmail verrichtet das kleine Helferlein gute Dienste. Praktischerweise können Sie mit dem Tool die wieder hergestellten Passwörter in den Formaten Text, HTML, CSV oder XML speichern.