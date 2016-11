Sauberes Abschalten von USB-Zubehör

Viele per USB-Anschluss vernetzte Geräte wie Drucker, externe Festplatten oder weitere lassen sich bei Nichtbenutzung nicht hundertprozentig vom Netz abtrennen. Mit einem praktischen Gadget können Sie das ändern und den ein oder anderen Euro an Strom sparen. Der USB-Schalter wird einfach zwischen Computer und USB-Gerät gesteckt und auf Knopfdruck verfallen die Zubehör-Komponenten dann in Winterschlaf.

Es kann so einfach sein: Ein kleiner Knopf am USB-Schalter nimmt ein angeschlossenes Gerät vom Netz.

Der USB-Schalter [1] eignet sich für alle USB 2.0- und USB 3.0-Schnittstellen und nahezu alle darüber anschließbaren Geräte. So muss die Festplatte im Standby-Betrieb nicht vor sich hin summen und andere Geräte blinken, wo es eigentlich gar nichts zu melden gibt. Auch für Geräte, die wie Headsets eher selten zum Einsatz kommen, kann der USB-Schalter von Vorteil sein. Die Aktivität des mit 10 Euro durchaus erschwinglichen Schalters lässt sich mit der eingebauten LED-Lampe überprüfen.