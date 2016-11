Citrix Storefront reparieren

In Citrix-Umgebungen kann es vorkommen, dass nach einem Update des Storefronts auf der Webseite keine Applikationen mehr zu sehen sind sondern lediglich ein leerer Bildschirm. Lediglich der User-Name rechts sowie das Unternehmenslogo links tauchen dort auf. Es handelt sich aber um keinen Event-Viewer-Fehler. Individuelle Anpassungen des Storefronts, die vor dem Update vorgenommen wurden, sind nicht mehr vorhanden. Das Problem lässt sich aber recht einfach beheben.

Sind alle Apps aus dem Storefront verschwunden, hilft das Erstellen eines neuen Storess weiter.

Die Lösung gestaltet sich hier recht einfach: Nach dem Erstellen eines neuen Stores sollten die Apps wieder angezeigt werden. Setzen Sie die Anpassungen des Storefronts zurück und testen Sie es erneut. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kopieren sie den Custom-Ordner aus dem neuen in den alten Store.



Ein Beispiel: Nehmen wir an, der Name des alten Stores sei "SF" und der des neuen "Test". Gehen Sie ins Verzeichnis "C:\inetpub\wwwroot\citrix\TestWeb" und kopieren Sie dort den Custom-Ordner. Begeben Sie sich dann ins Verzeichnis "C:\inetpub\wwwrootcitrix\SFWeb" und ersetzen Sie dort den Custom-Ordner mit dem aus dem Test-Store.



Damit sollte die Seite wieder funktionieren, die Anpassungen des Storefronts müssen Sie jedoch erneut konfigurieren. Wir empfehlen, ein Backup der Storefront-Anpassungen durchzuführen, bevor Sie Storefront auf eine neue Version upgraden.