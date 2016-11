IT-Administrator Training 'GPOs für Windows 10'

Der Übergang der Client-Landschaft zu Windows 10 verändert für Administratoren auch die Steuerung der Anwenderrechner per Gruppenrichtlinien. Zum einen stellt sich die Frage, wie sich die bestehenden GPOs überführen lassen, zum anderen müssen neue Windows-10-Features in die gewünschten Bahnen gelenkt werden - vor allem die datenschutzrelevanten Funktionen. Unser neues Training im Frühjahr 2017 zeigt Best Practices für Windows-10-Gruppenrichtlinien. Buchen Sie frühzeitig, die Plätze in dem von GPO-Guru Mark Heitbrink geleiteten Seminar dürften schnell vergeben sein.

Auch bei Windows 10 spielen GPOs als bewährtes Administrationsinstrument eine zentrale Rolle.

Beim Umstieg auf Windows 10 sehen sich Administratoren mit einer Reihe von Fragen und neuen Aufgaben konfrontiert, wobei als erster Schritt natürlich die Vorbereitung der Weiterverwendung bestehender GPOs im Raum steht. Welche Überlegungen hier notwendig sind, zeigt unser Dozent Mark Heitbrink im Training "GPOs für Windows 10" [1] ebenso wie den Einsatz der neuen administrativen Vorlagen für Windows 10. Auf dieser Basis erarbeiten die Teilnehmer dann Maßnahmen, um das jüngste Windows optimal mit GPOs zu steuern. Die drei Termine finden im März und April in Hamburg, München und Dietzenbach statt.