Download der Woche: Maxthon5

Je nach Statistik hat Googles Browser Chrome einen weltweiten Marktanteil von 30 bis über 50 Prozent. Wenn Sie hier aus der Reihe tanzen wollen und dabei nicht auf die üblichen Verdächtigen Firefox oder Safari setzen, lohnt ein Blick auf 'Maxthon5'. Das in China entwickelte Surf-Werkzeug hat diverse Besonderheiten vorzuweisen. Zum Beispiel arbeitet es mit zwei verschiedenen Rendering Engines, um sowohl für Chrome als auch für Internet Explorer optimierte Seiten bestmöglich darzustellen.

E-Mail-Client, Passwortverwaltung und zwei Rendering-Engines: Was die Ausstattung betrifft, lässt "Maxthon5" kaum Wünsche offen.

Der Hersteller sieht "Maxthon5" [1] nicht nur als Browser, sondern als zentrale Informationssammlung. So ist mit Maxnote eine Software integriert, die das Abspeichern und Referenzieren nahezu beliebiger Informationen wie Bilder oder Texte an zentraler Stelle erlaubt. Mit zum Funktionsumfang gehören außerdem ein Passwort-Manager und ein E-Mail-Client. Der eigentlich Browser verfügt über Features, die sich sonst nur per Add-on nutzen lassen, etwa einen Popup-Blocker sowie in praktisches Screenshot-Tool.