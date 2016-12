Schnelle Online-Bildbearbeitung

Gerade bei der Zusammenarbeit mit Partnerfirmen kommen gelegentlich Dateien auf den Tisch, die im eigenen Unternehmen eher selten zu finden sind. Wenn Ihnen zum Beispiel eine Bild-Datei im PSD-Format zugeschickt wird und Sie gerade kein Adobe Photoshop auf dem System haben, kann der Online-Dienst 'photopea.com' weiter helfen. Die Webseite bietet umfassende Möglichkeiten, verschiedene Bildformate zu öffnen und auch direkt online zu bearbeiten.

Sowohl bei der Dateikonvertierung als auch kleineren Bildbearbeitungen verrichtet "photopea.com" gute Dienste.

"photopea.com" [1] verfügt über die üblichen Werkzeuge, die man von einem lokal installierten Tool kennt: ausschneiden und einfügen, markieren, füllen, Objekte zeichnen, diverse Filter et cetera. Auch die Arbeit mit mehreren Ebenen stellt kein Problem dar. So fällt es mit dem Online-Dienst leicht, mit relativ geringem Aufwand einen Banner für die eigene Firmen-Webseite zu basteln. Nicht zuletzt ist in der Software noch eine Direktaufnahme-Funktion unter Einsatz der Notebook-Kamera integriert.