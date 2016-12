VPN in Windows 10 wieder flott machen

Nach dem Umstieg auf Windows 10 in Unternehmen kann es teilweise zu Problemen mit der VPN-Verbindung kommen. Das LAN ist zwar angebunden, es werden aber keine Daten ausgetauscht. Dies liegt am neuen Split Tunneling, das bei Windows 10 im Gegensatz zu früheren Versionen in der Standard-Einstellung vorzufinden ist. Mit einem kleinen Trick und der PowerShell können Sie Split Tunneling aber deaktivieren und die vorherige Funktionalität wieder herstellen.

Split Tunneling kann bei VPN-Verbindungen unter Windows 10 zu Problemen führen.