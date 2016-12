URL-Verladestation für Daten

Im professionellen IT-Alltag werden ständig Daten zwischen verschiedenen Servern und in unterschiedlichen Formaten ausgetauscht. Daher empfiehlt sich für ein intelligentes Datei-Handling ein Blick auf das kostenfreie Tool 'cURL'. Das Programm kümmert sich URL-basiert um das Verschieben der Daten und Sie müssen keine weiteren Anwendungen wie zum Beispiel einen FTP-Client mehr installieren. Im Umkehrschluss kann das Tool aber beispielsweise auf dem eigenen FTP-Server zum Einsatz kommen.

Das Datentransfer-Tool "cURL" tut seinen Dienst auf nahezu jeder Plattform.

Durch die URL-basierte Übermittlung von Daten durch "cURL" [1] kann auch weitere Fremdhilfe wie DDNS wegfallen. Die Software unterstützt zahlreiche Protokolle wie beispielsweise HTTP, HTTPS, FTPS, LDAP, RTMP und FTP. Das Tool ist für den Einsatz in der Kommandozeile und lässt sich natürlich in einem Skript integrieren. Laut Anbieter wird die Open-Source-Lösung aufgrund ihrer Flexibilität in diversen Industrie-Umgebungen eingesetzt. Wer sich näher mit der Thematik beschäftigen will, findet im Dokumentations-Bereich von cURL diverse Tutorials.