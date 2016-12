Rechtschreibprüfung vom Experten

Auch wenn sich E-Mails in der Schriftform vom klassischem Brief unterscheiden, sollten wichtige Nachrichten an die Geschäftsführung oder Partnern so perfekt wie möglich den Postausgang verlassen. Wenn Sie der Autokorrektur von Outlook nicht ganz trauen oder einen E-Mail-Client ohne automatische Rechtschreibprüfung einsetzen, sollten Sie sich einmal die Online-Rechtschreibprüfung von 'Duden.de' anschauen. Der Dienst korrigiert sowohl orthografische als auch grammatikalische Fehler im Text, der sich dann ganz einfach durch Copy & Paste weiterverarbeiten lässt.

Im Schwarz-Gelb des Original-Dudens präsentiert sich auch die Online-Rechtschreibprüfung des Anbieters.

Zum Funktionsumfang der Online-Rechtschreibprüfung von "Duden.de" [1] gehört zudem die Kontrolle der richtigen Groß- und Kleinschreibung sowie der Kommasetzung. Zusätzlich markiert das Online-Tool syntaktische Fehler. Das kostenlose Angebot eignet sich für kurze Texte, da sich nicht mehr als 800 Zeichen am Stück gleichzeitig prüfen lassen. Selbst die Profi-Korrektur sollte Sie allerdings nicht davon abhalten, den Text am Ende weiterhin noch einmal gegenzulesen, bevor Sie den Send-Button drücken.