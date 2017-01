Download der Woche: Enpass

Anwender wie IT-Profis müssen mit immer mehr Passwörtern umgehen. Das liegt nicht nur an der zunehmenden Anzahl im Einsatz befindlicher Geräte wie Notebooks, Tablets oder Smartphones, sondern auch an der immer größeren Gefahr durch Cyberattacken. Mit dem kostenfreien Tool 'Enpass' präsentiert sich ein Plattform-übergreifender Passwort-Manager mit sicherer AES-Verschlüsselung.

"Enpass" erledigt seinen Job der sicheren Passwort-Verwaltung über eine übersichtliche GUI.

"Enpass" [1] kategorisiert Ihre Zugangsdaten, Kennwörter und weitere sensible Informationen in Rubriken. Diese sind mit AES-256-Verschlüsselung abspeichert und lassen sich bei Bedarf über ein Browser-Add-On zum Login an Webseiten weitergeben. Praktischerweise ist das Tool für alle Plattformen geeignet, inklusive mobiler Plattformen von Android und iOS. Nicht zuletzt können Sie die Daten über unterstützte Cloud-Speicher zwischen den Geräten abgleichen.