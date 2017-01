Vorschau Februar: Zusammenarbeit & Datenaustausch

Die Zusammenarbeit und der Datenaustausch stehen im Mittelpunkt der Februar-Ausgabe des IT-Administrator. Darin betrachten wir die Teamarbeit mit Office 365 und Exchange 2016 sowie die Installation und Nutzung der freien Groupware SOGo. Außerdem stellen wir IBMs Social-Media-Plattform Connections für Unternehmen vor und zeigen, wie die Dateisynchronisation mit FreeFileSync funktioniert. In den Produkttests werfen wir unter anderem einen Blick auf drei Privacy-freundliche E-Mail-Provider sowie Ipswitch MOVEit 2017.

Collaboration und Datenaustausch sowie Sicherheit müssen nicht zwangsläufig konträre Ziele sein. In der Februar-Ausgabe stellen wir Möglichkeiten vor, wie Mitarbeiter auf kontrollierte und sichere Art und Weise zusammenarbeiten können. Dazu gehören das Teamwork über Office 365 ebenso wie die Nutzung von Public Foldern in Exchange 2016. Ebenfalls zeigen wir, welche Kriterien der Administrator bei der Auswahl einer Collaboration-Lösung anlegen sollte und wie das Projektmanagement mit der freien Software Phabricator funktioniert.



