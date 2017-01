Download der Woche: PDFsam Basic

Was die originalgetreue Darstellung von Dokumenten betrifft, sind PDF-Dateien heute der Standard. Damit geht jedoch einher, dass die Dateien bei der Darstellung in einem PDF-Viewer zunächst einmal nicht veränderbar sind. Für Modifikationen ist dann eine meist kostenpflichtige PDF-Suite nötig. Wer hier auf Ballast verzichten will, sollte einen Blick auf 'PDFsam Basic' werfen. Das Herausnehmen einzelner Seiten etwa stellt mit dem kostenfreien Tool kein Problem dar.

"PDFsam Basic" beschränkt sich auf einige Bearbeitungsfunktionen, erledigt diese aber sehr gut.

Weiterhin lassen sich mit "PDFsam Basic" [1] schnell und unkompliziert Dokumente splitten oder in Kapitel aufteilen. Dabei können Sie wählen, ob Sie das PDF entweder an markierten Stellen wie zum Beispiel Lesezeichen oder nach von Ihnen vorgegebenen Dateigrößen aufteilen. Weiterhin kann die Open-Source-Anwendung noch Seiten drehen. Nicht zuletzt ist es mit der Software natürlich auch möglich, mehrere PDF-Dateien zu einem einzigen File zu verschmelzen.