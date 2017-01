PST-Dateien von alten Meetings befreien

Microsoft Outlook legt E-Mails und auch Termine in PST-Dateien ab. Alte E-Mails lassen sich je nach Ordnerstruktur recht schnell löschen oder archivieren. Die meisten Termine sind zwar nur ein Texteintrag, blähen aber mit Jahre zurückreichenden Verabredungen die PST-Datei unnötig auf. Durch den Kalender zu scrollen und einzelne Termine zu löschen, ist allerdings arg umständlich. Mit einem kleinen Handgriff und der richtigen Ansicht können Sie sämtliche eingetragenen alten Termine komplett löschen.

Mit Hilfe der tabellarischen Ansicht lassen sich alte Outlook-Termine schnell im Paket löschen.

Gehen Sie dafür zunächst in Outlook über den Menüeintrag "Ansicht / Ansicht ändern" zur tabellarischen Kalenderansicht. Nun müssen Sie die Liste nur noch so sortieren, dass die Termineinträge chronologisch absteigend dargestellt werden. Jetzt ist nur noch die Markierung der zu löschenden Termine ab dem ersten Eintrag mit der üblichen Tastenkombination nötig, also Shift und Klicken auf den letzten Termins, um alle überflüssigen Elemente zu löschen. Vergessen Sie nicht, den Ordner der gelöschten Objekte zu leeren – ansonsten wandern diese weiterhin in das PST-File.