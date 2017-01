Arcade-Unterhaltung für unterwegs

Viele IT-Profis der ersten Stunde sind in der Jugend mit Arcade-Spielen aufgewachsen. Wenn Sie diese Blütezeit der 16-Bit-Unterhaltung wieder aufleben lassen wollen, sollten Sie sich die 'Mini Arcade Machine' besorgen. Damit können Sie völlig unabhängig vom Rechner sogar in der Kantine oder dem Server-Raum weiterzocken. Die Miniatur-Arcade-Maschine liegt mit griffigen Bedien-Elementen gut in der Hand und bietet 240 Spiele an.

Spielhallenzauber für unterwegs: Die "Mini Arcade Machine" begeistert mit Retro-Charme.

Je nach Büro-Umgebung lässt sich der 2,5-Zoll-Bildschirm der "Mini Arcade Machine" [1] heller oder dunkler dimmen, um immer den perfekten Durchblick zu haben. Für die Energie-Versorgung können Sie wieder aufladbare AA-Batterien einsetzen, die laut Anbieter für eine stundenlange Spielzeit sorgen. Das rund 35 Euro teure Gadget eignet sich somit auch für den Zeitvertreib auf Dienstreisen im Hotel oder wenn mal wieder eine Sonderschicht ansteht.